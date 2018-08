'Menselijke fouten' rond nepbom op defensieterrein Oldebroek

HET HARDE - Defensie betreurt dat programmamaker Alberto Stegeman ongestoord op het militaire terrein in Oldebroek heeft kunnen rondlopen. Dat meldt ze in reactie op het tv-programma 'Undercover in Nederland' dat vrijdagavond te zien was op SBS6. Stegeman zou zijn gang hebben kunnen gaan door 'menselijke fouten'.

Op 21 augustus werd groot alarm geslagen op het defensieterrein in Oldebroek. Tv-maker Stegeman toonde vrijdagavond in de uitzending van Undercover in Nederland waarom. Hij had er een verdacht pakketje achtergelaten, wat later een nepbom bleek te zijn. Stegeman deed dit zonder legitimatiecontrole en was, weliswaar vermomd, gekleed als burger.

Defensie laat weten: 'Duidelijk is dat bestaande veiligheidsprocedures niet juist zijn uitgevoerd. Alle bezoekers van een Defensielocatie dienen te zijn aangemeld, door de bewaking geregistreerd en voorzien van een bezoekerspas. Iedereen die zich op een defensieterrein bevindt, moet altijd een Defensie- of bezoekerspas zichtbaar dragen. Personen die dit niet doen, moeten direct worden aangesproken en bij twijfel worden overgedragen aan de bewaking.'

Tv-maker schoot beveiliging al eerder lek

'Stegeman toonde in het verleden al aan dat de toegangsbeveiliging niet op orde was', gaat de verklaring op de website van Defensie verder. 'Deze tekortkomingen zijn aangepakt. Uit de uitzending van vanavond blijkt dat het om menselijke fouten gaat. Die zijn nooit volledig uit te sluiten, maar wel kwalijk.'

Het personeel is opnieuw gewezen op de geldende toegangsprocedures. Medewerkers moeten elkaar aanspreken als het dragen van een bezoekerspas niet zichtbaar is. Verder kondigt de legertop interne controles aan op naleving van de veiligheidsprocedures.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde al dat het onderzoek naar het verdachte pakketje op de legerbasis in Oldebroek doorgaat. 'De uitzending doet niets af aan het onderzoek. We onderzoeken of wat er gebeurd is strafrechtelijk strafbaar is. Dat hoeft niet zo te zijn, daar is nu nog niets concreets over te zeggen', zei een woordvoerder van het OM.

Zie ook: