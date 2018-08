Hassan nu derde in Diamond League-finale

BRUSSEL - Sifan Hassan is tijdens de tweede finaleavond van de Diamond League in Brussel op de derde plaats geëindigd van de 1500 meter. De Arnhemse atlete finishte in een tijd van 3.59,41 en moest de Britse Laura Muir die won in 3.58,49 voor zich dulden, evenals de Amerikaanse Shelby Houlihan (3.58,94).

Het was de vierde keer op rij in de Diamond League dat Hassan dit seizoen op het podium belandde van de 1500 meter. In Lausanne begin juli eindigde ze als derde, daarna zegevierde ze Londen en Birmingham.

Hassan liep donderdag tijdens de eerste finaleavond van de Diamond League in Zürich de 5000 meter. De Europees kampioene op deze afstand moest toen net haar meerdere erkennen in de Keniaanse Hellen Obiri. De tweede plek was goed voor een premie van 20.000 dollar.

Het brons in Brussel leverde de geboren Ethiopische 10.000 dollar op.

Nadine Visser

Nadine Visser liep in Brussel op de 100 meter horden de zesde tijd (12.81). De Arnhemse (23) verbeterde in juni in Stockholm het 29 jaar oude Nederlands record van Marjan Olyslager en zette het op 12,71. De atlete legde bij de EK in Berlijn nog beslag op de vierde plek.