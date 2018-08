De grootse plannen van Myenty Abena

De 23-jarige voetballer, geboren en getogen in Suriname, is eigenlijk pas net begonnen met het verwezenlijken van zijn dromen. De kersverse eredivisiespeler legt uit dat hij grootse plannen heeft: van voetballen voor een Engelse club tot anderen met zijn inspanningen inspireren.

Maar hij vergeet zijn jaren in Suriname niet. 'Hier leven we in luxe', aldus de voetballer. 'Thuis stond na een regenbui de vloer soms blank en moesten we overal potten en pannen neerzetten. Er waren mensen die het heel zwaar hadden, ze hadden geen dak boven hun hoofd of ze kwamen om eten vragen, want ze hadden niks.'

Gitaardocent gezocht

Zijn hond Lilo is Myenty Abena's dagelijkse gezelschap. 'Ik heb hem al sinds-ie heel klein was. Ik heb hem opgevoed, trucjes geleerd. Ik wandel graag met hem en als je langer met een hond samen bent, gaat hij veel voor je betekenen. En als ik thuis kom, denk ik: daar is-ie weer.'

Op zijn gitaar spelen doet Abena ook graag in zijn vrije tijd. Voetbal gaat hem beter af, weet de verdediger. 'Als er nog een goede gitaarleraar is in Doetinchem, dan houd ik me aanbevolen.'

