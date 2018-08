Liveblog: Kan De Graafschap tik uitdelen aan concurrent FC Emmen? Bakker ontbreekt

EMMEN - FC Emmen-De Graafschap was vorig jaar nog een affiche in de eerste divisie, maar vanavond staat deze belangrijke wedstrijd op het programma in de eredivisie. De twee ploegen strijden dit jaar allebei om het ontlopen van degradatie. Volg alle ontwikkelingen rond dit duel in onderstaand liveblog.

TUSSENSTAND EMMEN-DE GRAAFSCHAP: 0-0

19.59 uur: Daar zijn de spelers. We kunnen bijna beginnen.

19.55 uur: En hij, Fabian Serrarens, moet net zoals in de eerste wedstrijd gaan zorgen voor de doelpunten.

19.53 uur: Olijve moet de boel op het middenveld regelen vandaag, bij afwezigheid van Erik Bakker.

19.50 uur: Ter vergelijking. De Graafschap-doelman Jurjus kreeg pas 4 doelpunten tegen in drie wedstrijden.

19.45 uur: Aanvallend had De Graafschap de laatste weken problemen, tegen FC Emmen moet dat anders kunnen. De Emmenaren kregen al 10 goals tegen, het meest van alle ploegen. Maar dat lag niet aan deze doelman. De 2.04-meter lange Kjell Scherpen maakte een goede indruk in de eerste wedstrijden.

19.40 uur: Emmen en De Graafschap begonnen uitstekend aan de competitie, met drie punten. Maar daarna was het voor beide ploegen treurnis. Vandaag moeten er dus weer punten worden gepakt.

19.32 uur: De Graafschap is bezig aan de warming-up, inclusief Myenty Abena die vanmiddag ook nog bij Omroep Gelderland op tv te zien was in een reportage bij De Week van Gelderland.





19.27 uur: Buiten Anco Jansen speelt er nog een oud-Graafschapper bij FC Emmen. Caner Cavlan speelt dit jaar in Emmen, hoewel ze hem bij De Graafschap ook wel hadden kunnen gebruiken.

19.20 uur: De reserves van De Graafschap vermaken zich alvast prima aan de 'sfeerdijk' Meerdijk.

19.15 uur: Het is vanavond ook de laatste dag van de transfermarkt. Maar bij De Graafschap hoeft men niemand meer te verwachten vanavond, vertelt technisch directeur Peter Hofstede. 'Maar, we hoeven ook geen rekening te houden met de deadline, als er nog iemand komt gaat het om een clubloze speler.'

19.10 uur: Voor het stadion is het gezellig. De Emmen-fans drinken alvast goede moed in, want zij moeten het stellen zonder Anco Jansen. De oud-middenvelder van De Graafschap is tegenwoordig een heel belangrijke schakel in Emmen.

19.05 uur: De opstelling van De Graafschap is bekend. De Doetinchemmers houden vooralsnog vast aan Myenty Abena, verder spelen zowel El Jebli (voor Hamdaoui) als Van Mieghem voorin, hoewel de laatstgenoemde nog wel last had van zijn voet van de week. Erik Bakker ontbreekt vanwege een enkelblessure, Olijve neemt zijn plaats in.

Opstelling: Jurjus, Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli

19.00 uur: Het is nog niet erg druk bij de merchandise-stand van FC Emmen...