LIVE: kijk mee naar de Airborne Wandeltocht

De afstanden variëren van 10 tot 40 kilometer. Het startpunt is Sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Vorig jaar deed een recordaantal deelnemers van ruim 36.000 mensen mee. Met de wandeltocht wordt jaarlijks de Slag om Arnhem in 1944 herdacht.

Extra bijzonder is dit jaar de deelname van Des Page. Fysiek is de veteraan er niet meer bij ,omdat hij het afgelopen jaar overleed. Een vriend van hem, Chris Willmot, loopt in de tocht mee met de as van Page in een urn in een rugzak.

De laatste wens van Page was dat zijn as op een voor hem bijzondere plek bij Oosterbeek uitgestrooid zou worden. Zijn vriend Chris wil die wens in vervulling laten gaan.

TV Gelderland volgt hem en doet tot 16.30 uur live verslag van de 72ste editie van de Airborne Wandeltocht. Hieronder kun je meekijken.