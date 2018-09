Leerlingen Liemers College dupe van puinhoop met lesroosters

De vier locaties in Didam en Zevenaar hebben een nieuw roostersysteem dat niet werkt zoals het schoolbestuur zou willen. De informatie tussen de leerlingenadministratie en de afdeling roosterzaken is niet juist uitgewisseld, waardoor de roosters nu niet kloppen. De directie van de school vertelt dat ze na de herfstvakantie pas een nieuw rooster hopen te hebben.

Scholieren hebben soms wel vijf tussenuren op een dag en hebben vaak tot half vijf les. De 15-jarige Jeffrey Harmsen zit op locatie Landeweer in Didam. 'Behalve veel uitval en tussenuren zijn lessen vaak dubbel ingepland. Ik had vandaag het vak mobiliteit tegelijk met de gymles, dus ja, dan moet je maar iets laten schieten.'

'Enorm balen'

'We vinden het vreselijk wat er aan de hand is. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is niet voldoende getest met het systeem, maar we hadden er alle vertrouwen in dat het goed zou gaan. Dat is niet goed geweest en daar balen we enorm van', vertelt onderwijsdirecteur Eline van Zeyst. 'Nieuwe roosters komen eraan. We verwachten dat we ze rond de herfstvakantie kunnen aanpassen. De volgende keer gaan we dit soort dingen zeker anders aanpakken. We leren hier heel veel van.'

Concentratie raakt op

De strubbelingen met de roosters leiden weer tot andere problemen. 'Als we zulke lange lessen hebben, is er geen concentratie meer en is het heel vermoeiend om thuis huiswerk te maken of te leren voor een proefwerk', vertellen leerlingen van het Liemers College aan Omroep Gelderland.

Ouders zijn verontwaardigd over de manier waarop hun kinderen nu de dupe zijn van een fout van de school. 'Het probleem is voor iedereen vervelend en onbegrijpelijk. Hoe kan het dat men nu pas ziet dat het nieuwe systeem niet matcht met het leerlingsysteem? Dit is onaanvaardbaar', reageert een ouder.

Veel onduidelijkheid

Veel ouders vinden dat het te lang duurde voor er meer duidelijkheid kwam over de situatie. Toch tasten velen nog steeds in het duister.

'We zijn heel druk met het oplossen van de problemen en dat is ook een reden dat het zolang stil is geweest. Ik ben nu een brief aan het schrijven voor de ouders waarin we precies uitleggen wat er is gebeurd en hoe we het gaan oplossen. In de toekomst moeten we ook kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ouders en kinderen het beste benaderd kunnen worden over dit soort dingen', besluit directrice Van Zeyst.

