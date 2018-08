Vitesse-trainer Slutskiy mag geen NEK zeggen van Jochem van Gelder

ARNHEM - Leonid Slutskiy wist precies hoe hij Jochem van Gelder kon provoceren in het programma De Week van Gelderland, waarin wekelijks speciale aandacht zal zijn voor betaald voetbal.

De Vitesse-trainer noemde NEC, de favoriete club van de TV-presentator, meteen even NEK. Daarop legde Van Gelder uit dat het NEC is. "De NEK zit in de Halski." Slutskiy ging ook in op de clichés die over Russen bestaan. "Men denkt dat alle Russen heel veel wodka drinken, dat is een stereotype. Dat doe ik niet. Maar dat is net zo als dat alle Nederlanders heel lang zouden zijn. Toen zag ik mijn speler Bryan Linssen, een soort liliputter", lachte de trainer.

Slutskiy heeft het uitstekend naar zijn zin in Nederland. "Iedereen is heel vriendelijk hier en helpt mij. Ik vind het prachtig om hier in en rond Arnhem te fietsen met al die parken. En ik ben al in de dierentuin geweest en in het Openlucht Museum. En qua voetbal is het hier ook anders. Nederland heeft een geweldige historie en het gaat hier ook om aantrekkelijk voetbal. In Rusland gaat het meer om resultaat. Het is echt oorlog. Je wint of je gaat dood. En hier vinden ze 5-4 beter dan 1-0. Maar ik dacht: als Dick Advocaat en Guus Hiddink in Rusland kunnen werken, waarom kan ik dan niet in Arnhem trainer worden."

IJsberen

Langs de lijn is Slutskiy vaak aan het ijsberen. "Tijdens wedstrijden ben ik heel nerveus, ja. Ik probeer zo ook de energie op mijn spelers over te brengen. Ik snap dat het er raar uitziet, maar zo ben ik nou eenmaal. En na de wedstrijd is het meteen over, dan ben ik weer normaal. Zondag tegen Ajax wordt heel interessant. Zij hebben niet voor niets na vijf jaar weer de poulefase gehaald in de Champions League. Dit wordt onze meest serieuze test tot nu toe."