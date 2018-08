Marcouch viert een jaar burgemeester in Arnhem niet. 'Mijn zoontje is jarig'

Omroep Gelderland peilde de meningen in de raadsfracties over de eerste 365 dagen van Marcouch (49) als eerste burger in Arnhem.

Sabine Andeweg (D66) en SP'er en oud-wethouder Gerrie Elfrink waren kritisch. Andeweg: 'Een van de belangrijkste punten bij de burgemeestersbenoemingen was veiligheid en openbare orde. En het beloofde veiligheidsplan ligt er nog niet.

Marcouch: 'Dat ligt er in september.'

Kijk hier het gesprek terug:

'Ik wil naast Arnhemmers staan'

Marcouch: 'Ik wil meer veiligheid en welvaart voor alle Arnhemmers. Ik wil naast de Arnhemmers staan. Overlastgevers pakken we aan, desnoods moeten die uit huis worden geplaatst.'

Van GroenLinks kreeg Marcouch over de eerste twaalf maanden een pluim. 'Hij laat overal zijn gezicht zien en maakt heel makkelijk contact met de Arnhemmers', aldus fractievoorzitter Mark Coenders.

Leendert Combée van de VVD had een tip: 'Hij is veel in de verschillende wijken. Maar hij zou ook wat meer in de regio zichtbaar moeten zijn. Misschien kiezen ondernemers dan vaker om vanuit Arnhem zaken te doen.'

'Sfeer is verbeterd'

Oud-Amsterdammer Marcouch kwam na zijn aanstelling in een verziekt politiek klimaat terecht. VVD'er Combée denkt dat de sfeer sindsdien is verbeterd. Marcouch: 'Wat ik mooi vond, was de zelfreflectie.'

Hij kwam nog even terug op de naderende herdenking van de Slag om Arnhem. Volgend jaar is die 75 jaar geleden. De eerste burger herhaalde zijn boodschap dat het geen regionale gebeurtenis is. 'De Slag om Arnhem is van nationale en zelfs internationale betekenis. We moeten niet doen alsof het een regionaal iets is.'

Morgen, 1 september, is Marcouch precies een jaar burgemeester van de hoofdstad van Gelderland. Hij verklaarde bij die datum qua functie niet stil te staan. 'Mijn zoontje is 1 september jarig en dus staat die dag in het teken van zijn verjaardag.'

Zie ook: