Tiener van school af om te dansen: 'Pak die kans, zei mijn moeder'

MALDEN - De 16-jarige breakdancer Jean Salazar Tavera maakte vrijdag zijn opwachting in De Week van Gelderland. De tiener uit Malden, ook wel bekend als bboy ShinShan, won onlangs de wereldkampioenschappen Streetdance in Glasgow. Het talent heeft grootse plannen om nog hoger te klimmen.

'De beker staat nog op de keukentafel naast de bloemen', vertelde Tavera in De Week van Gelderland. De trofee is namelijk niet de enige beker die hij in ontvangst heeft mogen nemen tijdens zijn nog maar korte danscarrière; op zijn kamer staan er al 24.

Over het gewonnen WK in Glasgow, zei hij: 'Het is een enorm groot evenement, maar er zijn nog veel meer van dit soort evenementen over de hele wereld. Daar kan je ook strijden voor allerlei eretitels. Ik ben dan ook zeker niet van plan om het te laten bij de titel die ik nu heb gewonnen.'

Schouder uit de kom

Hij legde uit dat breakdancing eigenlijk een soort schaken is voor hem. 'Je moet gewoon constant op elkaar inspelen. Het liefste heb ik dat de tegenstander begint, zodat ik daar dan weer op kan reageren. Ik ben hypermobiel, waardoor ik hele unieke moves kan en het kan lijken alsof mijn schouder soms uit de kom vliegt', legde Tavera uit.

De kunst van de dans kreeg hij met de paplepel ingegoten; zijn ouders zijn beide fervente salsadansers. 'Mijn vader heeft zelf ook een salsaschool waar ik vroeger ook veel heb mogen leren. De school is pas uitgeroepen tot de beste dansschool van heel Nederland', aldus bboy ShinShan, zoals hij ook wel wordt genoemd.

Niet meer naar school

Dans is zo ontzettend belangrijk voor de jongen, dat hij gestopt is met de middelbare school. 'Ik kreeg de mogelijkheid om te starten met een dansopleiding aan Rijn en IJssel als urban artiest. Die opleiding sprak me zo aan. Op de middelbare school was ik gedemotiveerd - ik kon alleen maar dansen. Toen zei mijn moeder ook gewoon: pak die kans.'

Dans is voor het danstalent uit Malden meer dan een uitlaatklep. 'Ik dans niet alleen als ik blij ben, ook als ik boos ben. Het is gewoon dé manier voor mij om me te uiten.'