Terreurverdachte is helemaal geen commando Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Terreurverdachte Vincent T. uit Doornenburg blijkt niet in dienst te zijn bij Defensie. Tegen zijn familie had hij gezegd dat hij bij de commando's in Roosendaal zat.

De 43-jarige Vincent T. werd eind mei opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het voorbereiden van een terreurdaad tegen moslims. Bij een huiszoeking werden een alarmpistool en een aantal kogels gevonden. Defensie wil niet ingaan op het verhaal dat T. in dienst zou zijn bij het Korps Commando Troepen. Na onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de man nooit bij een commando-eenheid heeft gezeten. Wel zat hij ooit bij de Luchtmobiele Brigade, maar dat was in de jaren '90. Op 7 september dient de zaak van T. voor de rechter. Zie ook: Ouders terreurverdachte Vincent T. verbijsterd over aanhouding Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52