UPDATE: Lichaam gevonden in sloot in Nijmegen Foto: GinoPress

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot. Dat is door omstanders gevonden in de buurt van het Uilenbosje, in een sloot aan het Valckenaerpad. Het gaat om een man.

De directe omgeving in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg was geruime tijd afgezet. Een woordvoerster van de politie meldde vrijdagavond dat het lichaam naar het mortuarium is gebracht voor onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak. Ze verwachtte de uitkomsten daarvan niet eerder dan zaterdag. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52