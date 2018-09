Deel dit artikel:











Dode man Nijmegen geen slachtoffer misdrijf Foto: GinoPress

NIJMEGEN - De man die dood gevonden is in een sloot in Nijmegen, is geen slachtoffer van een misdrijf. Dat blijkt na onderzoek van het lichaam.

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag gevonden door voorbijgangers in de buurt van het Uilenbosje aan het Valckenaerpad. De politie zette daarop de omgeving in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg af. Na onderzoek werd het lichaam naar een mortuarium overgebracht om te achterhalen wat de identiteit van de man is. Volgens de politie is de identiteit bekend en is de familie ingelicht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52