NEC mag niet mopperen met 1-0 zege op Dordrecht

NIJMEGEN - NEC mag de 1-0 thuiszege op FC Dordrecht koesteren. Want het was niet best wat de Nijmegenaren lieten zien.

93e: Het laatste fluitsignaal is bevrijdend. Het was weinig verheffend, maar wel drie punten voor NEC.

92e: Weer een redding van Alblas, Smith krijgt veel te veel ruimte. Braken gaat er nog uit, met Guus Joppen komt er een extra verdediger in.

90e: NEC weer even op de helft van de tegenstander. Nog drie minuten extra tijd.

88e: Spanning bij Jack de Gier, want NEC is er zeker nog niet. Alblas heeft weer een belangrijke redding.

85e: Nog een veel betere kans voor Braken, maar Janssen verwerkt de bal tot hoekschop.

83e: Poging van Braken in handen van doelman Janssen.

80e: Mart Dijkstra komt erin voor Brahim Darri, die niet best speelde.

79e: De 1-1 lijkt dichterbij dan de 2-0.

77e: NEC blijft ploeteren vanavond, maar koestert de 1-0 voorsprong.

74e: Achahbar probeert openingen te forceren, maar het lukt niet echt.

69e: Mourgos neemt een bal ineens op de slof, maar net naast. Daar ontsnapt NEC.

68e: Jonathan Okita wordt vervangen door Ole Romeny.

66e: Sven Braken krijgt weinig bruikbare ballen vanavond.

63e: Alblas is erg belangrijk vanavond voor NEC bij zijn debuut.

57e: Prima reflex van Alblas op een inzet van Zamouri.

54e: Okita wordt diep gestuurd en sticht direct gevaar.

53e: Het loopt na rust ook nog niet echt lekker.

48e: Joey van den Berg is even geraakt, maar hij is niet het type om er dan uit te gaan.

46e: De tweede helft gaat beginnen. Nog even een belangrijk moment uit de eerste helft: de geweldige redding van Norbert Alblas in de beginfase. foto: Broer van den Boom

45e: We gaan de rust in met een 1-0 voorsprong voor een niet zo geweldig spelend NEC.

39e; Tom Overtoom was dichtbij de 2-0 uit een vrije trap.

36e: Na een uitstekende actie van opnieuw Labylle, rondt Achahbar beheerst af. Zijn derde doelpunt in drie duels: 1-0 voor NEC.

34e: Leroy Labylle is de beste man bij NEC. Hij zorgt als linksback voor aanvallende impulsen.

29e: Chaos achterin bij NEC na onnodig balverlies van Jonathan Okita, het loopt net goed af.

28e: Aanvoerder Rens van Eijden probeert zijn ploeg naar voren te stuwen.

25e: Nu komt Dordrecht er toch weer een paar keer gevaarlijk uit.

19e: De bal gaat lekker rond bij NEC en het publiek kan dat wel waarderen.

15e: Inmiddels zijn de verhoudingen veranderd en is NEC de baas in De Goffert. Vooral veel gevaar uit hoekschoppen.

10e: Anass Achahbar speelt vandaag als aanvallende middenvelder, maar eigenlijk een beetje als vierde aanvaller.

4e minuut: NEC is niet echt lekker bezig in de beginfase. Dordrecht domineert voorlopig. Alblas tikt een vrije trap van Mourgos knap uit de kruising.

20.00 De wedstrijd gaat beginnen.

19.55 Er zijn vanavond 9631 toeschouwers aanwezig in De Goffert.

19.53 Vorig seizoen werd het met de huidige assistent Adrie Bogers als trainer 6-0 voor NEC.

19.49 De spelers verlaten het veld om zo weer terug te keren.

19.45 Voor assistent-trainer Scott Calderwood van Dordrecht is De Goffert heel bijzonder: "Ik heb hier ooit mijn debuut gemaakt in het betaald voetbal en mijn vader is hier trainer geweest." Calderwood junior is ook nog trainer van DFS Opheusden.

19.41 Robin Buwalda blijft bij NEC. Hij kon eventueel verhuurd worden, maar wil ondanks de enorme concurrentie centraal achterin voor zijn kans knokken. Vanavond zit hij op de bank.

19.38 Norbert Alblas maakt zijn debuut bij NEC.

19.23 De inwendige mens kan ook uit de voeten bij het stadion.

19.18 Het veld ligt er prima bij.

19.15 Dit zijn de elf waarmee NEC het gaat doen:

Alblas; Sanniez, Van Eijden, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.10 Jonathan Okita heeft zijn eerste basisplaats bij de Nijmegenaren.