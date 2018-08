Muur van Mussert even open voor het grote publiek

LUNTEREN - De Muur van Mussert in Lunteren gaat eenmalig open voor het publiek. Dit gebeurt tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september.

De Muur van Mussert is omstreden en dankt zijn naam aan de oprichter van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, Ad Mussert. Hij kocht in 1936 een stuk grond op de Goudsberg om grote partijbijeenkomsten te organiseren voor de NSB, de partij die was gelieerd aan Adolf Hitler.

Het monument aan de Hessenweg krijgt een educatieve herbestemming. Volgens Stichting Educatief Centrum de Goudsberg is het belangrijk om jongeren het verhaal te vertellen van de NSB als aanvaller van het parlementaire systeem. Ook van het gedachtegoed erachter.

In overleg met de eigenaar van recreatiecentrum de Goudsberg is de Muur van Mussert volgend weekend door iedereen te bezoeken. Dit is de eerste keer sinds de bouw in 1938 dat het monument zowel van buiten als van binnen bekeken kan worden.

De openstelling voor het publiek valt samen met de Open Monumentendagen. Thema dit jaar is 'In Europa'.

