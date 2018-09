Veteranen van 101 jaar oud bij Sunset March

James Megellas (in rolstoel) bij Sunset March in 2017, foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een heel bijzondere Sunset March zaterdag in Nijmegen. Dan doen namelijk de veteranen James Megellas en Roy Hanna mee met de dagelijkse herdenkingsmars over de stadsbrug De Oversteek. Beide veteranen zijn inmiddels 101 jaar oud.

De twee hebben op 20 september 1944 deelgenomen aan de Waalcrossing. Normaal gesproken mag iedereen vrijwillig meelopen met de dagelijkse wandeling tijdens zonsondergang, maar deze zaterdag is voor een selecte groep genodigden. Langs de route zullen andere veteranen en (oud-)militairen een erehaag vormen. Geïnteresseerden mogen achter deze erehaag gaan staan.

Militaire Willemsorde

De veteranen Megellas en Hanna zijn vanuit Amerika in Nederland op uitnodiging van Koning Willem-Alexander en de Minister van Defensie. Beide heren zijn zo oud dat het de verwachting is dat dit hun laatste bezoek aan Nederland is. Megellas en Hanna zijn al even in Nederland. Vrijdag woonden zij de uitreiking bij van de Militaire Willems-Orde vrijdag aan piloot Roy de Ruiter.

48 Lichtmasten

De Sunset March start zaterdag rond 20.20 uur. Sinds 19 oktober 2014 loopt iedere dag een veteraan de Sunset March op de Oversteek. Het is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. De Oversteek ligt over de Waal op de plaats waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen van US 82nd Airborne de Waal zijn overgestoken naar de noordzijde. Tijdens deze zogenaamde Waalcrossing zijn 48 geallieerde militairen gesneuveld.

De verlichting van de Oversteek is een heel speciaal lichtmonument: 'Lights Crossing'. Er staan aan beide zijden 48 lichtmasten op de brug. Op het tijdstip van zonsondergang worden deze paren lichtmasten na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Totaal duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Na afloop wordt in een speciale ceremonie een groet gebracht bij het monument op de Oosterhoutsedijk aan de Noordzijde van de Waal.

