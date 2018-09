Zeldzame planten verdwijnen; 'Europa, word eens wakker!'

WAGENINGEN - Veenmossen dreigen te verdwijnen door het veranderende klimaat. Ook in het Wageningse natuurgebied Het Binnenveld heeft de plant het zwaar, zeker na de droogte van afgelopen zomer. Er moet op plantengebied het nodige gebeuren en daar is niet iedereen voldoende mee bezig, vindt Wieger Wamelink, ecoloog en exobioloog aan de Wageningen Universiteit.

Het Binnenveld is door de provincie aangewezen als weidevogelgebied en stiltegebied. Het strekt zich uit van Wageningen en Bennekom tot aan Veenendaal en Rhenen. Het is dan ook een volledig gereguleerd gebied waar alle flora en fauna wordt gemonitord en waar nodig 'geholpen'. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink wandelt met Wieger Wamelink door het gebied dat flink is getroffen door de droogte.



Blauwgrasland aan de rand van Wageningen.

Migratie

Volgens Wamelink is het gebruikelijk om je in te zetten voor planten die dreigen te verdwijnen. Maar er is veel minder aandacht voor de soorten die gaan opschuiven door de klimaatverandering. 'Sommige soorten zullen verdwijnen. Daar doen we niks aan. Die soorten moeten we richting een leefbaar gebied 'helpen'', aldus de ecoloog. 'Vanuit warmere gebieden komen er nieuwe soorten oprukken. Maar het is maar de vraag of die op tijd hier zijn om de andere planten te vervangen.' Het zou dan ook volgens Wamelink een goed idee zijn om ook daarover na te denken.



De leeuwenbek komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Europa, maar is inmiddels ook te vinden in de Nederlandse natuur.

Wakker worden...

Deze manier van beschermen kan niet alleen regionaal gebeuren. Planten uit Frankrijk moeten onze kant op komen, maar 'onze' planten moeten weer omarmd worden door bijvoorbeeld Denemarken. Europese wetgeving moet daarin gaan voorzien en daar wordt ook over gepraat. 'Het is nu echter taak om te gaan doen en niet alleen maar na te denken over wat er zou moeten gaan gebeuren', benadrukt Wamelink. 'Tijd voor actie. Europa wordt eens wakker!'



De bladen van de moerasandoorn werd vroeger gebruikt als geneesmiddel bij (snij)wonden.

