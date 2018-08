Waar komt die stank in Nijkerk vandaan?

NIJKERK - Inwoners van Nijkerk vroegen zich vrijdag op sociale media af waar de stank die de plaats teisterde vandaan kwam. Bij het zwembad, in de supermarkt en tot in een school was het te ruiken. Het antwoord? Het was simpelweg mest.

Sommigen opperden dat het misschien de milieustraat was, of slachtafval. Maar niets bleek minder waar: brandweervoorlichter Mark van Zwam legt uit dat er mest werd uitgereden in de omgeving van de Henri Nouwenstraat in Nijkerk.

Een stuk akkerland werd bemest, met een mengsel van kuilgras en paardenmest. 'Dat kuilgras was al wat ouder. Dat is misschien gaan gisten, wat een andere samenstelling gaf - en dus meer geur. De omgevingsdienst is erbij geweest, maar alles was binnen de grenzen van wat geoorloofd is', zegt Van Zwam.