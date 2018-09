Weg van Dieren richting Eerbeek voor 14 maanden dicht

DIEREN - Voor de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor in Dieren, wordt de weg N786 voor maar liefst veertien maanden afgesloten. Dat is de weg van Dieren richting Eerbeek.

De lange afsluiting is nodig om de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang te vervangen voor een onderdoorgang voor het autoverkeer. Dat is veiliger voor de auto's en het treinverkeer tussen Arnhem en Zutphen. Het werk start maandag. Tijdens de bouw zijn er ook twee treinvrije periodes waarbij er dag en nacht wordt gewerkt. Inwoners en bedrijven krijgen te maken met verschillende omleidingsroutes.

Traverse Dieren

De onderdoorgang moet het sluitstuk zijn van het project Traverse Dieren. In dit gezamenlijk project werken provincie en gemeente samen aan het verbeteren van de doorgaande weg zodat er minder files komen. Het gehele gebied rond het station wordt daarom verbeterd en veiliger gemaakt. De start was in 2015.