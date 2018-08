Deel dit artikel:











Zwembaden met gevaarlijk roestvrij staal nemen maatregelen Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Uit een inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat in zeker vier overdekte zwembaden in Gelderland gevaarlijk roestvrij staal aanwezig is in delen waar dit niet is toegestaan. Het gaat om twee zwembaden in de gemeente Nijmegen en twee in de gemeente Buren.

'Het klopt dat twee zwembaden niet aan de eisen voldoen', zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen vrijdag. Hij wil niet zeggen om welke zwembaden het gaat. 'Er is geen acuut risico', verzekert hij. 'Het ene zwembad gaat voor 1 januari de problemen oplossen, met het andere zijn we nog in gesprek.' In de gemeente Buren zou het gaan om de zwembaden in Maurik en Eck en Wiel. De woordvoerder van zwembad Maurik is verbaasd: 'Ik heb een brief van de gemeente gehad aan welke eisen ik moet voldoen. Dat heeft me 1000 euro gekost. Op 21 september 2017 is ons zwembad goedgekeurd.' Ook een woordvoerster van het zwembad in Eck en Wiel stelt dat er al stappen zijn gezet. 'Iedere keer kleine aanpassingen', legt ze uit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52