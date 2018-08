VIDEO: Voorbereidingen Appelpop in volle gang!

TIEL - Nog een aantal dagen en dan brandt het weer los; het jaarlijkse Tielse feestje op de Waalkade. Vrijdagavond 7 en zaterdag 8 september staan er flink wat artiesten op drie podia onder wie Waylon, Miss Montreal, Bløf, Lucas & Steve en Golden Earring.

Inmiddels zijn de werkzaamheden op het terrein weer begonnen, waarbij honderden vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken om de 27e editie tot een succes te maken. RegioTV Tiel zal vanaf het festivalterrein regelmatig live-uitzendingen verzorgen die te zien zijn op haar Facebookkanaal.

Zo is RegioTV Tiel er natuurlijk bij als Appelpop 2018 wordt afgetrapt. Daarnaast zenden we via tv regelmatig updates uit over de ontwikkelingen van het evenement. Het gratis popfestival aan de Waalkade in Tiel verwacht tussen de 125.000 en 150.000 bezoekers.