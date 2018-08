Ontspannen Vitesse ongewijzigd in topper tegen Ajax

ARNHEM - Bij Vitesse werd er vrijdag serieus en intensief getraind, maar ook veel gelachen. De sfeer is ondanks de twee gelijke spelen op rij opperbest. 'We hebben zeker kans tegen Ajax.'

Leonid Slutskiy maakt volop geintjes als de training al bijna voorbij is. Alexander Büttner vliegt zijn trainer tijdens een interview met TV Gelderland zelfs om de nek. De sfeer is ontspannen en relaxed in het Vitesse kamp twee dagen voor de kraker tegen Ajax. 'Een serieuze test voor ons tegen een uitstekende ploeg zonder zwakke plekken', zegt de Russische coach.

Ruimtes benutten

Vitesse staat zesde, Ajax gedeeld tweede met AZ. Wint Vitesse in eigen GelreDome gaat het over de Amsterdammers heen. 'Ik heb ze zien spelen tegen VVV-Venlo', zegt Slutkiy. 'Toen had die keeper van VVV een zware middag maar hield hij zijn ploeg lang overeind. Huntelaar, Tadic, Blind, het zijn allemaal goede spelers.'

'Het gaat tegen Ajax om het benutten van de ruimtes. Vooral voor ons in de tegenaanval. Zij zullen veel balbezit hebben waarschijnlijk. Het spel willen maken. En dan komen er altijd veel ruimtes op het veld. Maar wij spelen thuis om te winnen en hebben zeker een kans.'

Ødegaard weer op de bank

Vitesse begint tegen Ajax in dezelfde samenstelling als vorige week in Alkmaar tegen AZ. Martin Ødegaard moet nog wachten op zijn eerste basisplaats en start op de bank. Matus Bero is opnieuw de aanvallende middenvelder van Vitesse. Slutskiy ziet geen reden om te sleutelen aan zijn formatie. Hilary Gong is hersteld van een knieblessure, maar zit nog niet bij de selectie. Verder zijn Arnold Kruiswijk en Rasmus Thelander langdurig geblesseerd aan respectievelijk rug en enkel.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Foor, Bero, Serero; Beerens, Matavz en Linssen