Twaalf angstige dagen in een duiker

ELST - Tienduizenden auto's razen dagelijks voorbij zonder dat de inzittenden ook maar enig idee hebben welk drama zich hier in september 1944 heeft afgespeeld. Waar de snelweg Arnhem-Nijmegen de Linge kruist stonden meer dan honderd inwoners van het gebied tussen Elst en Bemmel twaalf dagen lang doodsangsten uit.

Een van die mensen is de dan 10-jarige Theo Sanders uit Elst. Zijn ouderlijke huis aan de Rijksweg komt in september midden in de vuurlinie te liggen als de oprukkende geallieerden op zwaar Duits verzet stuiten. "Aan de ene kant van de Linge lagen de Duitsers en aan de andere kant de Engelsen en Amerikanen" vertelt Sanders. Bij de gevechten om de brug over de Linge komen 37 Britse soldaten om het leven. De strijd is zo hevig dat de ouders van Theo met hun kinderen op de vlucht slaan naar een duiker onder het zandbed van de snelweg Arnhem-Nijmegen die dan nog in aanleg is.

Levensgevaarlijk

Maar ook dan is het gevaar nog niet geweken. Het tunneltje ligt midden in de linies, 's nachts patrouilleren Duitse soldaten door de tunnel, overdag de geallieerden. "Ze kropen gewoon over onze benen naar de andere kant om polshoogte te nemen" zegt Sanders. In de duiker bivakkeren ruim honderd mensen uit het gebied tussen Elst en Bemmel. Hoe gevaarlijk de situatie is blijkt als twee jonge mannen hun hoofd buiten de duiker steken en meteen onder vuur worden genomen vanaf de kerktoren in Elst. Ze raken gewond door het opspattende puin. Uiteindelijk komt een Engelse officier melden dat ze geen stand kunnen houden en dat ze een ander toevlucht moeten zoeken. Wat volgt is een ware helletocht langs de oevers van de Linge die ruim een dag in beslag zal nemen omdat ze continue in dekking moeten blijven. Omdat het huis van de familie Sanders voor een deel vernietigd is door een vliegende bom moeten ze op zoek naar een nieuw onderkomen. Na veel omzwervingen komt de familie terecht in het dorpje Mariaheide tussen Uden en Veghel.

Het verhaal van Theo Sanders is hier te zien in de eerste septemberuitzending van '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' van maandag 3 september 2018.