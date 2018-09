Introdans, Het Gelders Orkest en blazers voor niks op één podium

In Arnhem is de opening zaterdag in het vernieuwde Musistheater. Onder de naam Voorspel krijgt het publiek gratis een kijkje in het nieuwe programma van Musis en Stadstheater Arnhem. Het theater geeft dat voorproefje graag in de hoop dat mensen in de loop van het seizoen een kaartje kopen, aldus theaterdirecteur Hans Verbugt.

De publieksopening werd om 14:00 uur gedaan door stadsdichter Jesse Laport. Verder zijn er optredens van Het Nederlands Blazers Ensemble, Introdans, Lavalu, Kwatta, Het Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool, Jens van Daele, TgEcho, Tangoworkshop Flor de Fango en anderen. Het programma duurt ongeveer tot 18:00 uur.