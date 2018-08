Meedoen in Montferland breidt pakket uit

ULFT - Meedoen in Montferland breidt uit met extra mogelijkheden voor ondersteuning aan inwoners. Kinderen uit minderbedeelde gezinnen kunnen vanaf nu ook aankloppen voor bijvoorbeeld een fiets of schoolboeken.

'De basis was altijd de meedoen-regeling', zegt Rolf Winter van Met Gezond Boerenverstand, de instantie die de regeling in Montferland uitvoert. 'Dat wil zeggen toegang tot sport, spel, educatie, een stukje cultuur. Maar dat is nu aangevuld met notebookregeling, fietsregeling tot en met tegemoetkoming schoolkosten. Eigenlijk is het diverser geworden, het is de toegang naar alle regelingen voor de minima.'



Zestig procent van de minderbedeelde inwoners in de gemeente maakt gebruik van Meedoen in Montferland. 'Dat is ook het landelijk gemiddelde, ongeveer', zegt wethouder Martin Som. 'Ik denk dat we het dan heel goed doen. We zullen altijd streven naar meer dan zestig procent, maar als we die zestig procent voorlopig vast kunnen houden denk ik dat we het heel goed doen.'