Vier Gelderse voetballers in selectie Oranje

ARNHEM - Bondscoach Ronald Koeman heeft vier Gelderse voetballers opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden van Oranje tegen Peru en Frankrijk.

Het gaat om Jasper Cillessen uit Groesbeek, Donny van de Beek uit Nijkerkerveen, Davy Pröpper uit Arnhem en Luuk de Jong uit Doetinchem. Apeldoorner Steven Berghuis zat wel in voorselectie, maar viel af.

Oranje oefent donderdag tegen Peru. Die wedstrijd staat in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. Drie dagen later wacht het duel tegen Frankrijk in het toernooi om de Nations League.