Thomas Bruns: 'vertrek is niet bespreekbaar'

ARNHEM - Thomas Bruns blijft bij Vitesse. 'Een vertrek is niet bespreekbaar. De club laat me niet gaan', stelt de 26-jarige middenvelder vrijdag. Hij heeft mede door de komst van Real Madrid-huurling Martin Ødegaard weinig zicht op een basisplaats.

'Dus de komende periode blijf ik. Dan zien we in de winterstop wel weer. Het is moeilijk te accepteren. Je wilt altijd spelen. Maar misschien is het over een paar weken weer anders', hoopt Bruns.

'Ik ga ervan uit dat hij blijft', zegt technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse. 'De tijd is nog zo kort. Daar gaat niets meer gebeuren.'

Voor Bruns was belangstelling van zijn oude club Heracles Almelo en FC Groningen. 'Er was contact via mijn zaakwaarnemer, maar die zijn onlangs afgehaakt', vertelt Bruns.