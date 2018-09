Nog 95 dagen tot Sinterklaas, maar de pepernotenwinkel opent vandaag al

ARNHEM - Liefhebbers kunnen weer helemaal los gaan. In Arnhem opent vandaag de eerste tijdelijke pepernotenwinkel in Gelderland. Apeldoorn, Nijmegen en Harderwijk volgen snel.

In totaal gaan de komende tijd meer dan 35 pepernotenwinkels open in Nederland. Van Delft, de Pepernotenfabriek uit Harderwijk, verwacht dit jaar een recordomzet te behalen met pepernoten. Het bedrijf begon vier jaar geleden met pepernoten in aparte smaken.

En dat is een succes, aldus eigenaar Oscar de Lange: 'Het is ongelofelijk hoe het gaat. De keuze in vijftig smaken waaronder veel chocoladesmaken slaat extreem aan.' Dit jaar zijn er weer dertien nieuwe smaken waaronder Peanut Butter Crunch, Raspberry Cheese Cake, Toffee Crunch, Gin Tonic, Hazelnoot en Crème Brûlée.

Foto: Van Delft

Met een knipoog

Van Delft bakt al pepernoten sinds 1880 en is de oudste en grootste pepernotenfabriek van de wereld. Hoewel dat laatste met een knipoog wordt gezegd, aangezien er geen pepernotenfabrieken in de rest van de wereld bestaan.

Het bedrijf uit Harderwijk is veruit marktleider met zo'n zeventig procent marktaandeel en huisleverancier bij alle supermarktketens van Nederland.