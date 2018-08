Deel dit artikel:











Bemmel in de weer met tijdelijke werkplekken gemeentehuis Foto: Facebook gemeente Lingewaard

BEMMEL - De gemeente Lingewaard is druk bezig met de inrichting van tijdelijke werkplekken bij het gemeentehuis in Bemmel. Het gemeentehuis is onbruikbaar nadat er vorige week een auto naar binnen reed. De bestuurder kwam daarbij om. Dinsdag wordt een eerste tijdelijke werkunit neergezet.

De unit komt te staan op het grasveld naast de tabaksschuur, meldt de gemeente. Zo blijft de parkeerplaats op het Kinkelplein vrij voor bezoekers van het gemeentekantoor en het centrum van Bemmel. Wanneer de unit echt in gebruik wordt genomen, kan een woordvoerster nog niet zeggen. 'De units moeten eerst worden ingericht.' Vanaf half september komen er nog drie units bij; twee op het grasveld bij de kruising van de Kinkelenburglaan en de Dorpsstraat, en één voor de tabaksschuur. Ravage na aanslag De tijdelijke werkplekken zijn nodig omdat het zeker nog zes maanden duurt voordat het gemeentehuis Bemmel weer gebruiksklaar is. Een man richtte daar in de nacht van 21 op 22 augustus een ravage aan door het gemeentehuis binnen te rijden. Er ontstond brand, waarbij de man om het leven kwam. Het bleek te gaan om een wanhoopsdaad. Zie ook: Kon de wanhoopsdaad in Bemmel worden voorkomen?

