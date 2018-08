Ontslag voor frauderende ambtenaar

DUIVEN - Een ambtenaar van de gezamenlijke ambtelijk organisatie van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort wordt ontslagen wegens fraude. De man zou 60.000 euro van de personeelsvereniging achterover hebben gedrukt.

De betrokken medewerker is in dienst bij 1Stroom, de naam waaronder Duiven en Westervoort hun ambtelijke organisatie delen. Tussen 2010 en 2018 was de man penningmeester van de personeelsvereniging van de gemeente Duiven. In die tijd vond de fraude plaats.

De man gebruikte ook gemeentelijke budgetten om rekeningen van de personeelsvereniging te betalen. In totaal ging het daarbij om nog eens 21.000 euro. Hij voerde valse informatie in het financiële systeem in om de fraude te verbergen, aldus 1Stroom.

De personeelsvereniging en de directie van 1Stroom doen samen aangifte bij de politie. Verder wordt het onrechtmatig verkregen geld van de personeelsvereniging teruggevorderd.