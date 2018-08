Paradepaardje Huissen is af; grootste zonnepark Europa in gebruik

HUISSEN - Het is feest in de gemeente Lingewaard. Na vier jaar van voorbereiding wordt vrijdag een gigantisch drijvend zonnepark bij Huissen geopend.

Het project is bijzonder omdat de panelen op water drijven en het park niet is aangelegd door de overheid of het bedrijfsleven, maar door Lingewaarders zelf. Door middel van crowdfunding wisten de initiatiefnemers van Lingewaard Energie genoeg geld op te halen om het park te realiseren. Zij zijn apetrots.

'Van burgers uit de gemeente Lingewaard, voor burgers uit de gemeente Lingewaard', zegt Pieter Siekman, een van de initiatiefnemers, op Radio Gelderland.

Luister hier het hele gesprek met Pieter Siekman op Radio Gelderland terug:

Met ruim 6.000 panelen is het volgens de initiatiefnemers Lingewaard Energie het grootste drijvende zonnepark in Europa. Het project levert genoeg stroom voor 600 huishoudens.

Gelders gedeputeerde Peter Drenth en burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard openen het zonnepark vrijdagmiddag. Zij onthullen een informatiebord met een display waarop de stroomopbrengst van de zonnepanelen is te zien.

