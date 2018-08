Nacht van Nunspeet een gezellige drukte

NUNSPEET - In Italiaanse sferen werd afscheid genomen van het toeristenseizoen en met duizenden kwamen bezoekers donderdagavond naar het centrum van Nunspeet.

Het dorp was voor even voor onszelf en traditiegetrouw is deze avond een ontmoetingsmoment voor velen. Gezellig samen een terrasje pikken en bijpraten.

De Stichting Nunspeet uit de Kunst had in overleg met de Ondernemersvereniging diverse activiteiten georganiseerd. Op de markt was het gezellig vertoeven bij de klanken van de Heeren van Nunspeet en zanger/pianist Kevin Siebelink. Ook elders in her dorp diverse kleinkunstenaars die het publiek vermaakten.

Veel ondernemers hadden hun best gedaan om het Italiaanse thema inhoud te geven, met de Laan als goed voorbeeld. Daar hing de was boven de straat en kon men bijpraten aan de lange tafels, onder het genot van een hapje en drankje. Aan dat laatste was ook geen gebrek bij de diverse drankgelegenheden. En wie even een ritje door het dorp wilde maken kon in het (kunst)treintje stappen. ’t Is weer voorbij die mooie zomer......en na de gezellige Nacht van Nunspeet weer over tot de orde van de dag.