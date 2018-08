Zutphen ruimt Duitse vliegende bom op

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen ruimt in september de resten van een Duitse V1 uit de Tweede Wereldoorlog op. De restanten van de 'vliegende bom' liggen in de Tichelbeeksewaard en werden al in juli vorig jaar gevonden

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) start maandag met de voorbereidingen, nadat eerder al de ontstekers van de V1 onschadelijk werden gemaakt. Vanaf 17 september begint de daadwerkelijke berging van het wapen.

De V1 was een onbemand vliegende bom met meer dan 800 kilo springstof aan boord. Waarschijnlijk is de gevonden V1 in de oorlogsjaren afgevuurd in de omgeving van Zutphen en functioneerde het geleidesysteem niet goed. Daardoor kwam het oorlogstuig neer in de Tichelbeeksewaard.

Veiligheidsmaatregelen

De omgeving van vindplaats is tijdens de berging afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. De EOD richt bovendien een wachtpost in om de V1 dag en nacht in de gaten te houden. Omwonenden kunnen gewoon in hun woning blijven, aldus de gemeente. Het auto- en treinverkeer over de nabijgelegen oude IJsselbrug kan gewoon doorgaan.

Springstof afgevoerd

Tijdens de berging plaatsen EOD-experts de springstof in containers. Die worden vervolgens vervoerd naar een terrein in Lochem waar explosieven vaker gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De gemeente Lochem informeert omwonenden hierover.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zutphen tonen verzamelaars van spullen uit de Tweede Wereldoorlog belangstelling voor de resten van het wapen. Toch is nog niet duidelijk wat er na de berging met de resten gaat gebeuren.