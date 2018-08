Komende nacht kans op nachtvorst in de Achterhoek

ARNHEM - Vandaag komt de meteorologische zomer aan z'n einde, en meteen is er kans op nachtvorst in de Achterhoek. En dat na een zomer waarin de gemiddelde zomertemperatuur in onze provincie maar liefst 2,4 graden hoger uitviel dan normaal.

Op vliegveld Deelen bij Arnhem kwam de gemiddelde temperatuur in juni, juli en augustus uit op 19,3 graden. Normaal is dat 16,9 graden, blijkt uit gegevens van MeteoGroup in Wageningen. Deelen is al sinds 1951 een meetpunt en ligt centraal in de provincie.

Droog, maar geen record

Dat het droog was, dat wisten we ook al. Toch was de zomer van 1983 nóg droger. Toen viel er in drie maanden tijd 104,9 millimeter in Deelen, nu was dat de 115,8 millimeter. Een normale hoeveelheid regen in de zomer is 220 millimeter.

Extreem zonnig

De zon hebben we de afgelopen drie maanden genoeg kunnen zien. De zomer telde in totaal 734 uren met zon. Extreem zonnig, zegt meteoroloog Jordi Bloem van MeteoGroup. Toch ging er geen record aan diggelen. In 1976 telde het weerstation in Deelen namelijk 774 zonuren.

Zonnig weekeinde met koude nachten

Na de warme zomer dalen vooral 's nachts de temperaturen. Komende nacht wordt het op de Veluwe misschien 4 graden. In de Achterhoek is lokaal vorst aan de grond niet uitgesloten. Overdag is het droog met veel zonneschijn en zaterdag maximaal 21 graden. Vanaf zondag is het enkele graden warmer.