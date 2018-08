Atleet Sintnicolaas zet punt achter meerkampseizoen

APELDOORN - Atleet Eelco Sintnicolaas neemt dit seizoen niet meer deel aan de meerkamp in het Franse Talence.

Daarvoor was hij nog wel in training gegaan. Maar de 31-jarige Apeldoorner acht het verstandiger om een punt achter zijn seizoen te zetten. Bij het EK begin deze maand moest hij opgeven vanwege een enkelblessure. Dat gewricht speelt hem al sinds 2015 parten.

Sintnicolaas heeft vooral last bij het hoogspringen en is daarom sinds kort bezig om met zijn linkerbeen te springen. Hij komt nog wel in actie bij de Pole Vault Meetings volgend weekend. Dat zijn polsstokhoogspring-evenementen in het centrum van steden. Op zondagmiddag 9 september vindt dat plaats op het Raadhuisplein in Apeldoorn. Het is de derde jaar op rij dat dit gebeurt in Apeldoorn.