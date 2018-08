Deadline Day: nog rustig bij Gelderse clubs

NIJMEGEN - Het is Deadline Day voor het betaald voetbal. Vanavond om 24.00 uur sluit de transferwindow.

Dat betekent dat er tot die tijd nog spelers van club mogen verkassen. Bij de Gelderse clubs is het vooralsnog rustig.

NEC is in principe klaar, maar wellicht zijn er spelers die weg willen, omdat ze voorzien dat ze weinig kans maken op een basisplaats. Vooral centraal achterin is het sterk bezet met Rens van Eijden, Mathias Bossaerts, Josef Kvida, Frank Sturing en Robin Buwalda. Mart Dijkstra zou daar ook nog kunnen spelen. Mogelijk kiest Buwalda of Sturing (foto) toch nog voor een verhuurperiode.

Alle wensen van trainer Jack de Gier zijn ingewilligd. "Ik ben vooral met de wedstrijd van vanavond bezig. Maar we zijn er natuurlijk al lange tijd mee bezig en het is goed ingevuld."

Bij Vitesse wil Thomas Bruns weg, maar tot dusverre is dat nog niet gelukt. En de Arnhemmers zouden graag een extra centrale verdediger halen, omdat Rasmus Thelander langdurig is uitgeschakeld door een enkelblessure. Bovendien zijn Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk nogal blessuregevoelig. Eerder deze week werd doelman Jeroen Houwen (foto) al verhuurd aan Telstar.

De Graafschap wil graag een rechtsback aantrekken, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd. Er is wel ruimte gemaakt in de selectie voor nieuwe spelers door het vertrek van Anthony van den Hurk naar MVV en het ontbinden van het contract van Elvio van Overbeek. Als er zich nog een ander buitenkansje voordoet voor een aanvallende optie, zal de club ook zeker proberen toe te slaan. Maar de tijd is beperkt.