Auto's in de hens in Arnhem en Vaassen Foto: Stefan Verkerk/News United

ARNHEM - Op twee plekken in Gelderland ging in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen op. In Arnhem brak brand uit in een geparkeerde auto. Even later brandde een auto in Vaassen volledig uit.

In Arnhem ging het om een BMW die geparkeerd stond op de Willem Barendszstraat. De brand werd even voor middernacht ontdekt. De gealarmeerde brandweer kon het vuur vrij snel blussen, maar toch ging de BMW grotendeels verloren. De politie houdt rekening met brandstichting. De brandweer in Vaassen kreeg rond 04.00 uur een melding van een autobrand aan de Potgieterstraat. Ook daar ging het om een geparkeerde auto. Het voertuig, eigendom van een buurtbewoner, stond al snel helemaal in lichterlaaie. Ook hier bestaat het vermoeden van opzet. Na het blussen zette de politie de omgeving af voor sporenonderzoek.