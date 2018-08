Schikking voor gepeste militairen Schaarsbergen

ARNHEM - Twee van de drie slachtoffers in de pest- en misbruikzaak bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen hebben een schikking getroffen met het ministerie van Defensie. Dat bevestigt de Algemeen Federatie van Militair Personeel (AFMP) vrijdag aan Omroep Gelderland

De affaire, die vijf jaar geleden speelde, draait om pesterijen, aanranding, mishandeling en bedreiging van de drie militairen door hun superieuren.

'Nieuwe start'

De AFMP wil niet ingaan op de hoogte van de schadevergoeding. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van 200.000 euro per persoon. Dat zou blijken uit stukken in het strafdossier.

Jean Debie van de vakbond zegt dat de schikking een aantal maanden terug werd getroffen op aandringen van de betrokkenen. 'In onderhandeling met Defensie is tot een bedrag gekomen dat voldoende is om een nieuwe start te maken.'

'Smaad, laster en valse aangifte'

Negen van de tien militairen die worden beschuldigd van de misstanden, meldden donderdag nog in het AD dat de verhalen van de drie oud-collega's niet kloppen en dat zij aangifte doen wegens smaad, laster en valse aangifte.

Justitie buigt zich deze week over de vraag of de negen verdachten worden vervolgd.

