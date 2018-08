Ook West Maas en Waal stemt in met nieuwe afvalinzameling

BENEDEN-LEEUWEN - Ook West Maas en Waal zal volgende week instemmen met de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem van Avri. Dat bleek donderdagavond tijdens een rondetafelgesprek van de gemeenteraad.

Net als de raad van Tiel heeft ook de politiek in West Maas en Waal grote bezwaren tegen de invoering van het diftar-systeem waarbij inwoners hun restafval zelf naar ondergrondse containers moeten brengen.‘We zijn overgeleverd aan de keuze van de meerderheid’, licht VVD-raadslid Ellen Jagtenberg-Poulussen het nog te nemen besluit van de gemeenteraad toe.

Acht van de tien Avri-gemeenten in het Rivierengebied zijn wel voorstander van de nieuwe methode van afval inzamelen. Vooral omdat de hoeveelheid restafval per huishouden zal dalen, is de gedachte.

Een jaar uitstel is mogelijk, maar dat kost de gemeente West Maas en Waal 185.000 euro, zo heeft afvalverwerker Avri berekend. Dat vindt West Maas en Waal te veel geld, waardoor de raad feitelijk met de rug tegen de muur staat. Een eigen afvalinzamelingssysteem optuigen zou vele miljoenen meer kosten.

West Maas en Waal vreest dat het nieuwe afvalinzamelingssysteem ertoe leidt dat er meer afval wordt gedumpt. Bovendien is er nog geen goede oplossing gevonden voor de inzameling van bijvoorbeeld luiers.

Vertrouwen

Het vertrouwen in Avri is onder de raadsleden in de gemeente West Maas en Waal flink afgenomen. Het dagelijks bestuur van de afvalverwerker wordt vooral starheid verweten. De gemeente Tiel besloot woensdagavond om een geschillenprocedure bij de provincie Gelderland te beginnen over het in hun ogen onzorgvuldig gevoerde proces van Avri. Zo ver wil West Maas en Waal nog niet gaan, de gemeente gaat in gesprek met de afvalverwerker.