Arnhemse atlete Sifan Hassan tweede bij Diamond League in Zürich, Oosterbeekse Dafne Schippers vijfde Foto: archief

ARNHEM - De Arnhemse atlete Sifan Hassan is tweede geworden op de 5000 meter bij wedstrijden in de Diamond League in Zürich. De Europees kampioene op de afstand vocht in de slotmeters een enerverend gevecht uit met Hellen Obiri, maar kon de Keniaanse op de laatste meters net niet achterhalen.

Obiri won in 14 minuten, 38 seconden en 39 honderdsten, Hassan kwam tot 14 minuten, 38 seconden en 77 honderdsten. Hassan veroverde onlangs in Berlijn de Europese titel op de 5000 meter. De Oosterbeekse atlete Dafne Schippers is bij haar eerste wedstrijd sinds de Europese Kampioenschappen als vijfde geëindigd op de 100 meter in Zürich. Schippers zette een tijd neer van 11 seconden en 15 honderdsten. De zege ging in 11 seconden en een honderdste naar de Ivoriaanse Murielle Ahouré. De Oosterbeekse loopt vrijdag in Brussel de 200 meter tijdens de afsluitende wedstrijd van de Diamond League.