Deel dit artikel:











Automobilist (78) overleden na ongeluk in Wapenveld Foto: News United

WAPENVELD - Een man die in Wapenveld met zijn auto in een kanaal belandde, is overleden. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag aan de Kanaaldijk.

Volgens de politie is de man vermoedelijk onwel geraakt en daarna met zijn auto in het water terechtgekomen. Een agent en de brandweer haalden de man uit het water. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man is daar 's avonds overleden. Het gaat om een 78-jarige inwoner van Oene. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52