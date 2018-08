Atleten horen 'aapgeluiden' op Heerdense atletiekbaan

HEERDE - 'Aapgeluiden,' zeg je. 'Weet je het zeker? Ik heb nog niks gehoord.' Verbaasd kijkt de sportster op. 'Heb jij het gehoord,' vraagt ze een hardloopster die uit het clubgebouw komt lopen van atletiekvereniging de Gemzen uit Heerde. 'Nee,' antwoordt ze. 'Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik heb het wel op Facebook gelezen.'

Hoewel veel sporters het geluid dus zelf nog niet gehoord hebben, wordt donderdag tijdens de avondtraining op de Heerdense atletiekbaan wel duidelijk dat de hardlopers van de Gemzen in de ban zijn van de 'aapgeluiden' die zo nu en dan rond de baan te horen zijn.

'Het leek wel of ik in de jungle stond'

'Ik hoorde het toen ik net aan mijn training begon,' zegt de sporter die het verhaal op de Facebook pagina van de Gemzen zette. 'Tijdens mijn tweede rondje ben ik gestopt om te kijken waar het geluid vandaan kwam. Het leek wel of ik in de jungle stond.' Na enig speurwerk blijkt het geluid vanaf het dak van een schuurtje te komen dat naast de atletiekbaan staat. 'Wat het geluid maakte, weet ik niet. Ik had tijdens het trainen natuurlijk geen verrekijker bij me.'

Luister hier hoe het geluid klinkt dat ze op de atletiekbaan horen.

Het aapgeluid was op de baan voor het eerst te horen tijdens het WK-skeeleren. Daarna is het nog verschillende keren te horen geweest. Telkens op de atletiekbaan, maar wel telkens vanaf verschillende plekken. Inmiddels is vast komen te staan dat het aapgeluid gemaakt wordt door een vogel.

Ontsnapte vogel verantwoordelijk voor aapgeluiden

'Maak dat de kat wijs,' zegt een hardloper. 'Nee echt waar,' klinkt het uit een groepje hardlopers. 'Ik heb dat ook gelezen. Het gaat om een Australisch vogeltje.' Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het geluid wordt gemaakt door een Kookaburra. Het beestje is ontsnapt uit een kooi bij woningen in de buurt.

De eigenaar van de Kookaburra wil de vogel graag weer terug. 'Het is een duur diertje.' Maar de eigenaar denkt de vogel niet zo een twee drie te kunnen vangen. 'Zeker niet als hij ergens rond de atletiekbaan zit. Ik hoop hem met voedsel te kunnen lokken als hij dichter bij huis zit.' Maar dat kan nog wel even duren. Tot de vangst zullen de sporters van de gemzen hun rondjes op de atletiekbaan dus moeten draaien onder het geschal van de Kookaburra