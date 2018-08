Nijmeegs kunstwerk per ongeluk weggepoetst

NIJMEGEN - Een van de kunstwerken rond de watertappunten in Nijmegen is deze week per ongeluk weggepoetst door reinigingsdienst DAR. Een medewerker van de gemeente vergat om aan de DAR door te geven dat dit kunstwerk legaal is aangebracht. Marianna Bakker, die het initiatief nam om de watertappunten opvallend te versieren, belde direct met de DAR om te voorkomen dat de andere kunstwerken ook worden weggepoetst.

Marianna Bakker, die haar initiatief Tap Art noemt, wil dat door het versieren van de watertappunten meer mensen hun flesje bijvullen in plaats van steeds een nieuw flesje water kopen. Volgens Bakker weten te weinig mensen waar de 23 watertappunten in de Waalstad staan. Dit weekeinde worden de versierde punten feestelijk in gebruik genomen door wethouder Tiemens.

100.000 stuks minder plastic afval

Nijmegen is als Green Capital dit hele jaar een lichtend voorbeeld voor duurzaam leven. Het bijvullen van waterflesjes in plaats van het kopen van nieuwe is een van de manieren om dat duurzame leven tot stand te brengen. Dat scheelt volgens Marianna Bakker zo'n 100.000 stuks minder plastic afval per jaar, die niet worden toegevoegd aan de plastic soep die nu al in de oceanen drijft.

'Dan kan ik straks mijn wijntje betalen'

Bovendien is het drinken van water gezond en staat het volgens de initiatiefneemster gastvrij om gratis water aan te bieden aan de bezoekers van de Waalstad. En bovendien scheelt het geld. 'Dan kan ik straks mijn wijntje op het terras betalen!', zegt Bakker lachend.

Van wie zijn die tappunten nou?

Het burgerinitiatief had nog wel wat voeten in de aarde. Allereerst was het de vraag bij wie Bakker nou moest zijn. Ze klopte aan bij waterbedrijf Vitens, dat de tappunten tijdens de Vierdaagse van 2012 cadeau deed aan Nijmegen. Maar Vitens heeft er naar eigen zeggen sindsdien niets meer mee van doen. Bakker: 'Dus dat was even 'oeps' voor de gemeente, want dat betekent ook dat de gemeente het onderhoud moest doen. Maar ik wist in ieder geval waar ik naartoe moest om een vergunning te regelen om die kunst te laten aanbrengen.'

Bijna geen geld voor burgerinitiatieven

Omdat Marianna naar eigen zeggen 'nog geen poppetje kan tekenen' zocht ze hulp bij street artists. Maar ook hier rees een probleem. Want waar voor de officiële activiteiten van Green Capital wel een budget is, kreeg Bakker het maar niet voor elkaar om een kleine vergoeding voor de kunstenaars te regelen. 'Op het allerlaatste moment heb ik toch nog potjes met geld gevonden om in ieder geval wat materiaalkosten en wat onkosten voor deze street artists te vergoeden.'

'Green Capital mag wel iets meer gericht zijn op de bevolking'

Wat dat betreft zou Green Capital volgens Bakker wel iets meer gericht mogen zijn op burgerinitiatieven. 'Aan het eind van het jaar zal blijken in hoeverre Green Capital ook echt bij de bevolking is aangeslagen', zegt Bakker.

Dit initiatief lijkt de burgers in elk geval bewust te maken van duurzaamheid, want de een na de ander blijft even staan bij het kunstwerk in wording op de Grote Markt en knoopt een praatje aan. En volgens kunstenaar Kenneth Letsoin werkt het ook: 'Ik hoor links en rechts dat mensen het al gezien hebben.'

'Tappunten met alleen maar bier'

En wat Kenneth zelf drinkt als íe dorst heeft? 'Bier' Dus de volgende stap is wellicht het maken van 'tappunten met alleen maar bier', eindigt hij lachend.