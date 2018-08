Afvalophalers in Rivierengebied bedreigd vanwege nieuw systeem

Toch zijn al bijna alle gemeenten in het Rivierengebied akkoord met het nieuwe systeem. Woensdagavond stemde Tiel schoorvoetend 'voor'. Nu moet alleen West Maas en Waal nog over de brug komen.

Maar ook die gemeente heeft veel twijfels over het nieuwe systeem. Het veroorzaakt veel onrust bij bewoners en ze zijn bang dat er straks meer afval in het buitengebied gedumpt gaat worden. Toch is de kans groot dat West Maas en Waal alsnog overstag gaat. Want het ophalen zelf organiseren kost veel geld.

Lopen om het afval weg te brengen

Met de invoering van het nieuwe systeem gaat in de stedelijke gebieden het omgekeerd inzamelen van start. Dat betekent dat er per wijk een ondergrondse afvalcontainer komt waar mensen met een pasje het restafval kwijt kunnen. Dit moet de afvalscheiding nog verder stimuleren.

Nu betaalt iedereen al een bedrag bij het legen van de grijscontainer, maar het idee van AVRI is dat er minder restafval komt als mensen ook nog moeten gaan lopen.

