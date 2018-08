Helikopter maakt uit voorzorg landing in weiland bij Velddriel

VELDDRIEL - Een legerhelikopter heeft uit voorzorg een landing moeten maken in een weiland bij Velddriel. Niemand raakte gewond.

De helikopter was een Chinook die door het leger wordt gebruikt om vracht te vervoeren. Op het moment van de landing zaten er geen spullen in het toestel.

De Chinook had een olielek. Daarom besloot de piloot neer te dalen in een leeg weiland aan de Drielse Veldweg. Het is onduidelijk of de helikopter na het dichten van het lek op eigen kracht terug naar de basis in Gilze-Rijen is gegaan.