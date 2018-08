Deel dit artikel:











Opnieuw giftig gas ontsnapt uit maisopslag Foto: Omroep Gelderland

ELBURG - In Elburg is opnieuw geel kuilgas ontsnapt uit een maisopslag. En dat is volgens de brandweer gevaarlijk, want het gas is giftig. In de buurt staan stallen met dieren. Eerder kwam er ook al gas vrij in Empe.

Boerenorganisatie LTO en de brandweer waarschuwen voor levensgevaarlijke gassen in maiskuilen. De gassen zijn ontstaan door de extreme droogte. Er komt dan meer stikstof in de kuilen terecht. Dat zorgt voor geel-bruine dampen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat ze nog met metingen bezig zijn in Elburg. Daarna wordt gekeken of de dieren geëvacueerd moeten worden. Zie ook: Koeien moeten weg om giftig gas uit maiskuil Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52