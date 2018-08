Deel dit artikel:











Politie waarschuwt: alcoholcontrole bij Megapiratenfestijn Foto: @TeamverkeerON via Twitter

OLDEBROEK - De politie doet er niet geheimzinnig over. Het Team Verkeer van politie Eenheid Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) verklapt vandaag op Twitter al dat er vrijdag een alcoholcontrole wordt gehouden in de buurt van het Megapiratenfestijn in Oldebroek.

'Dus als ik dan eindelijk mijn BOB sleutelhanger wil krijgen, moet ik vrijdagavond in Oldebroek zijn', reageert @EvelienLand op Twitter. Artiesten als Gerard Joling, Jan Smit, Jan Keizer en Anny Schilder, Jannes, Stef Ekkel en de Snollebollekes treden vrijdagavond op in de megatent aan de Koeleweg in Oldebroek. De bezoekers van het inmiddels uitverkochte Megapiratenfestijn zijn in ieder geval gewaarschuwd. De kans is groot is dat zij moeten blazen als ze met de auto komen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52