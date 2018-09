Zutphense kermis voor laatste keer in de binnenstad

Ida Oostenenk heeft een schiettent op de kermis en zou het verschrikkelijk vinden als de kermis uit de binnenstad verdwijnt. 'De kermis hoort bij de binnenstad. Het is een jarenlange traditie. Sommige bewoners van het centrum klagen, maar de kermis is er al sinds jaar en dag.'

'Gegil en gekrijs'

Nina Elshof heeft haar zaak en woning aan de Zaadmarkt: 'Bij mij staat de 'Megabooster' voor de deur. Dat is een enorm gevaarte dat hoog in de lucht gaat en over de kop. Het lawaai van de muziek en het felle licht zijn hinderlijk. Maar vooral het gegil en gekrijs van die meiden. Elke keer schrik ik ervan.' Elshof zegt geen omzet te hebben in de dagen van de kermis. "Daarbij vind ik het echt een enorme impact hebben. In de dagen van de kermis kan ik hier niemand uitnodigen. Want het is zo'n lawaai."



Toch hoopt Elshof wel dat er een goede oplossing komt voor de kermis. 'Het slaat ook nergens op als ze de kermis op een achteraf parkeerplaats neerzetten. Er zijn heel veel mensen die er plezier van hebben.'

(tekst gaat verder onder de video)



Handtekeningenactie

De SP is nu een handtekeningenactie gestart. Fractievoorzitter Nils Müller wil met de handtekeningenactie bereiken dat de kermis of in de binnenstad blijft, of een goed alternatief krijgt. 'Het is niet aan één persoon of één groep om te bepalen dat de kermis ergens anders naartoe moet', zegt Müller.

IJsselkade

De SP diende in de gemeenteraad een motie in over de kermis. De raad stemt daar binnenkort over. De gemeente laat intussen weten dat de IJsselkade een plekje kunnen zijn. Kermisondernemer Oostenenk heeft haar bedenkingen bij deze locatie. 'Is daar de bodem wel stevig genoeg voor de attracties? En er zal een rijbaan moeten worden afgesloten. Dat levert een boel frustraties op.' Overigens laat de gemeente weten geen problemen te verwachten met de belastbaarheid van de IJsselkade.