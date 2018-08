Henk de Jong kent de belangen tegen FC Emmen: 'in elk geval niet verliezen'

DOETINCHEM - De Graafschap voelt de druk al toenemen na twee nederlagen op rij. Een nieuwe nederlaag bij FC Emmen betekent een teleurstellende start. Maar een overwinning brengt de Superboeren ook in de middenmoot.

Het duel met FC Emmen is vrijdag dus van groot belang, ook omdat het een duel is tussen twee degradatiekandidaten. Beide clubs wonnen hun openingsduel, maar daar bleef het tot nu toe bij. Vorig seizoen in de Jupiler League kreeg De Graafschap in de tweede helft alle hoeken van het veld te zien (5-2). 'Laat dat ook een stukje extra motivatie zijn', zegt Daryl van Mieghem die ondanks een zwak optreden tegen FC Groningen opnieuw start vanaf de rechtervleugel.

4 uit 4

'We mogen vooral niet verliezen', vindt trainer Henk de Jong over het duel op de Oude Meerdijk. 'Elke wedstrijd dit seizoen is lastig voor ons. Dat wisten we. Maar met 4 uit 4, dan liggen we op schema. 34 uit 34 op het eind zou ook goed zijn. Zo bekijken we het gewoon. En ik weet ook dat het voetbal beter zal moeten worden. Tactisch, de handelingssnelheid. Daarom moeten we goed trainen en daar met zijn allen beter worden.'

'Maar het is geen knopje dat je zo even aanzet', gaat De Jong door. 'Je speelt altijd voor het resultaat, maar dit is wel een uitwedstrijd waarin het echt gaat om de punten. Thuis wil je ook het publiek vermaken, maar tegenstanders komen ook naar ons met het doel te ontregelen. Maar je wil niet verliezen morgen. Anders ga je met een slecht gevoel het interlandweekend in. Die druk ligt overigens ook bij de thuisclub.

Gelukje

Van Mieghem had deze week last van zijn voet, maar de wond is genezen en de aanvaller zegt helemaal speelklaar te zijn. 'Het is goed genezen en alles voelt weer goed.' De smaakmaker van vorig seizoen zou vorige week ineens op de bank belanden. 'Ik had het lastig in de eerste twee duels en voelde het al een beetje aankomen. Het enige wat je dan kan doen is doorgaan en dat heb ik gedaan. En soms heb je een gelukje nodig dat iemand te laat komt', glimlachte Van Mieghem verwijzend naar ploeggenoot Narsingh.

Ook hij kent de belangen morgenavond voor De Graafschap. 'Het is een concurrent dus moet je punten pakken. Emmen is een lastige ploeg. Dat weten we van vorig jaar. We moeten op onze hoede zijn', weet de 28-jarige Amsterdammer.

Aanvallers voorin

Van Mieghem vindt dat De Graafschap de ruimtes niet goed benut en niet effectief handelt om de tegenstander in de omschakeling pijn te doen. 'We profiteren niet genoeg van de ruimtes en zijn druk bezig om dat op te lossen. We kijken met behulp van beelden hoe we in onze kracht kunnen spelen. Dat heeft met goed overnemen en doordekken te maken. Ik snap ook wel dat je als aanvaller niet je man kan laten lopen, maar onze aanvallers moeten niet steeds op de backposities terecht komen. Ze moeten zo veel mogelijk voorin kunnen blijven.'

Om dat allemaal gedetailleerd in het team te slijpen, wil De Jong ook zo weinig mogelijk veranderen aan zijn elftal. 'Op de kop zetten heeft geen nut. Dan ben je nog meer vastigheden kwijt.' De trainer laat waarschijnlijk alleen Hamdaoui op de bank beginnen in vergelijking met vorige week. 'Mo moet nog iets vrijer gaan spelen. We moeten goed oppassen dat we hem niet stuk draaien. Want hij heeft veel kwaliteiten.'

Myenty Abena

De Jong overwoog deze week wel om Abena te passeren en Owusu rechtsback te maken. Maar dat gaat tegen FC Emmen waarschijnlijk nog niet gebeuren. 'De vraag is of we dat nu doen', reageert De Jong. 'Natuurlijk moet Myenty nog veel bij leren. Dat wisten we ook en dat weet hij zelf ook wel. We hebben de hele week met hem gezeten. Maar het kan ook heel goed dat we het nog aankijken.'

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli