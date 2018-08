Deel dit artikel:











Zes auto's in één wijk in één nacht doelwit van inbrekers in Huissen Foto: Politie Lingewaard/Facebook

ARNHEM - HUISSEN - In Huissen is in één nacht en in één wijk ingebroken in zes auto's. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag.

De auto's stonden geparkeerd aan de Griend, Citadel en Heirweg. De dieven gingen aan de haal met airbags en een ingebouwde navigatiesysteem. Zowel de buit als de daders zijn nog niet gevonden. De politie heeft met buurtbewoners gesproken in de hoop meer informatie over de daders te vinden, maar dat heeft niets opgeleverd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52