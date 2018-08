Deel dit artikel:











Slag om Arnhem-rondleiding Rozet Arnhem

ARNHEM - Rondleiding: De Slag om ArnhemIn het Erfgoedcentrum is een uitgebreide collectie boeken, voorwerpen, en verhalen te vinden die getuigen van de aangrijpende gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem en de evacuatie die daarop volgde. Onze rondleider neemt je in 30 minuten mee door deze collectie. Luister naar de verhalen bij enkele bijzondere objecten, zoals het bord met opschrift 'Voor Joden verboden', dat onlangs in Arnhem is gevonden. Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.

Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem

Datum: zondag 2 september 2018

Begintijd: 13.30 uur

Eindtijd: 14.00 uur

De rondleiding wordt herhaald op: woensdag 12, woensdag 19 en zondag 30 september 2018. Op deze dagen begint de rondleiding om 14.00 uur.